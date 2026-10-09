ماليزيا تغلق المدارس في عدة ولايات بسبب الضباب الدخاني

قالت وزارة التعليم الماليزية إن المدارس في عدة ولايات ومناطق بالبلاد ستغلق أبوابها، اليوم، بعد أن أدى الضباب الدخاني الناجم عن ‌حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة إلى رفع تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية.

ذكرت وزيرة التعليم، فضلينا صديق، في منشور على "فيسبوك" ​في وقت متأخر من أمس الخميس، أن المناطق ​المتضررة تشمل ولايات جوهور وملقة ونيجيري سمبيلان وسيلانجور في شبه الجزيرة الماليزية، بالإضافة إلى العاصمة كوالالمبور ​والمركز الإداري بوتراجايا.

أضافت أن المدارس ستغلق أبوابها أيضا في منطقة ​رومبين بولاية باهانج.

وقالت: "لقد طلبت من جميع إدارات التعليم بالولايات ومكاتب التعليم بالمقاطعات مواصلة مراقبة حالة الضباب الدخاني واتخاذ إجراءات فورية إذا اقتضت ​الأمور".

يصنف (مؤشر تلوث الهواء في ماليزيا) حالة الهواء على ​أنها "غير صحية" عند مستويات تتراوح بين 101 و200، و"غير صحية للغاية" عند ‌مستويات تتراوح بين 201 و300، و"خطيرة" عند مستويات تزيد عن 300.

ووفقا لبيانات حكومية، سجلت 37 منطقة صباح اليوم الجمعة مستويات غير صحية وفقا لمؤشر تلوث الهواء.

وتكافح إندونيسيا ​لاحتواء حرائق غابات ​وأراض في عدة أقاليم، مما أدى إلى انتشار ضباب كثيف في الدول المجاورة، بما في ذلك ​ماليزيا وسنغافورة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ​أمس الخميس، إن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو وافق على اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الضباب الدخاني، مع استعداد ماليزيا لتقديم المساعدة.