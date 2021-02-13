بالصور.. الأهداف الجميلة لا تكفي شباب الأهلي والوحدة لتحقيق الفوز

المصدر: أحمد طارق- دبي

أوقف الوحدة انتصارات شباب الأهلي في الفترة الماضية، بعدما تعادل كل منهما بهدفين لكل فريق، في افتتاح الجولة الـ 16 من دوري الخليج لعربي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 26 نقطة، ويصل رصيد "العنابي" إلى 24 نقطة.



وقدم الفريقان مباراة مثيرة، إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، بعدما تقدم الوحدة بهدف جميل عن طريق البرازيلي جيانلوكا مينيز من ركلة حرة مباشرة خدعت الحارس حسن حمزة (26) ورد محمد جمعة بيليه بإحراز هدف التعادل من متابعة جيدة لكرة إيغور خيسوس (34).



أما الشوط الثاني شهد إحراز البرازيلي كارلوس إدواردو أحد أجمل أهداف الدوري في الموسم الحالي، عندما لعب مواطنه إيغور خيسوس كرة عرضية وقابلها إدواردو "على الطائر" بتسديدة رائعة في المرمى (58)، ولكن صاحب الأرض لم يسعد كثيراً بالهدف بعدما رد خميس إسماعيل بإحراز هدف التعادل بكرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بتعادل بطعم الخسارة لكل من الفريقين.

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