الإمارات يــهزم الذيد ويعزز صــــدارته لدوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

تغلب فريق الإمارات على ضيفه الذيد 2-1، أمس، ضمن الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى، وسجل له البرازيلي دا سيلفا في الدقيقة 49 والأردني ياسين البخيت (55)، وللذيد عدنان حسين (13) ليعزز «الصقور» صدارته برصيد 24 نقطة.

وتعادل العروبة مع دبا الفجيرة 1-1، وسجل للأول النيجيري فيكتور نوانيري (36)، ولدبا الفجيرة بدر بلال (50)، ليصبح رصيد العروبة 21 نقطة ودبا الفجيرة 18 نقطة.

وفي مباراة ثالثة فاز التعاون على مسافي 2-1، وسجل للفائز معتصم ياسين (45)، والبرازيلي جيلسون (67)، بينما سجل لمسافي الغاني ماريوس أوبيكوب (30)، ليرفع التعاون رصيده إلى 13 نقطة مقابل 12 لمسافي. وتختتم الجولة عند الساعة 17:20 من مساء اليوم بلقاء دبا الحصن ومصفوت، والحمرية مع البطائح.

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