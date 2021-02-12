المصدر: الامارات اليوم

يوتيوب

وصف جمهور دوري الدرجة الأولى نقل المركز الإعلامي لنادي الإمارات مباريات الفريق عبر «يوتيوب» بالمميز، وأنه يرتقي للأساليب العالمية، خصوصاً أنه يشمل إعادة اللقطات المهمة، والتعليق الاحترافي على المباراة.

عرض

تلقى لاعب دولي في الكاراتيه عرضاً للاحتراف خارج الدولة، بعد زوال جائحة «كورونا»، مؤكداً أنه سيكون فرصة مثالية لاختصار الطريق عليه وصولاً للعالمية.

لائحة

فوجئ ممثلو وسائل الإعلام المحلي بظهور بطل عالمي مواطن، ومشاركته في منافسات بطولة تقام حالياً في دبي، وتعد محطة أخيرة مؤهلة إلى طوكيو 2021، خصوصاً أن اللائحة الأولية المعلنة لقائمة المنتخب لم تتضمن اسم اللاعب.

حوافز

طلب المسؤول الإداري بأحد الأندية من إدارة النادي سرعة إصدار قرار بمنح لاعبي الفريق حوافزهم المالية، التي كانت مجمدة في الفترة الأخيرة، ما يمنحهم دفعة معنوية جديدة.

متحدث

يدرس أحد أندية المقدمة تعيين متحدث رسمي جديد للنادي، بعد اعتذار المتحدث السابق عن مواصلة المهمة بسبب ما وصفه بانشغاله بمهام أخرى داخل النادي.

الزعابي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدة، طحنون الزعابي، تلقى عرضاً من أحد أندية دبي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ إن الزعابي لم يحسم مستقبله.

مسؤول

مسؤول بارز في أحد الأندية اعتاد في الفترة الأخيرة الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن الأندية الأخرى، ويقدم لها الدعم والمشورة والنصحية، في وقت يعاني فريقه سوء النتائج وتعاقدات دون المستوى، ما أثار دهشة المتابعين.

sports@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news