رسمياً.. "عموري" ينضم إلى شباب الأهلي حتى نهاية الموسم

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المصدر:
  • أحمد طارق- دبي
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أعلن نادي شباب الأهلي تعاقد رسمياً مع لاعب العين والجزيرة السابق عمر عبدالرحمن في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الحالي.
 
ووقع "عموري" على عقد انضمامه إلى "فرسان دبي" اليوم الأربعاء، إذ سيتم قيده في قائمة شباب الأهلي رغم غلق باب القيد، خصوصاً أن اللاعب الدولي فسخ عقده مع الجزيرة ويحق له التعاقد مع أي فريق خلال 21 يوماً.
 
وبات شباب الأهلي هو الفريق الرابع في مسيرة أفضل لاعب في آسيا 2016، بعدما لعب في صفوف كل من العين والهلال السعودي والجزيرة وأخيراً انضم إلى "فرسان دبي".

 

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