اتفاقية لبث مباريات المحترفين الإماراتية في جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية عبر الإنترنت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، وشركة " 1Play Sports" السنغافورية، عن توقيع اتفاقية حقوق رقمية، للسماح بالشركة المتخصصة في إنتاج الإعلام الرياضي وبثه، بإذاعة مباريات مسابقات المحترفين، وهي: دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، وكأس سوبر الخليج العربي، مباشرة عبر قنواتها الإعلامية، في خطوة رائدة من الرابطة، للوصول إلى أسواق جديدة، ومشاهدين في مناطق مختلفة في القارة الآسيوية، لتعزيز الترويج وانتشار المسابقات الإماراتية، التي تعد رائدة على الصعيد القاري.

وقالت الرابطة في بيان صحافي اليوم الإثنين: "ستسمح الاتفاقية لمشجعي كرة القدم بمشاهدة مباريات أحد أفضل دوريات كرة القدم بالشرق الأوسط والقارة الآسيوية، بحسب تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك من خلال قيام الشركة بعرض المباريات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية عبر الإنترنت، مع خيارات متعددة للغات التعليق الرياضي لمباريات معينة، منها اللغات؛ الإنجليزية والفيتنامية والإندونيسية والهندية".

وأضافت: "بالإضافة إلى موسم الدوري بأكمله، سوف تبث 1Play Sports مباريات معينة، مثل كأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي".

من جهته، أعرب المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية وليد الحوسني عن سعادته بتوقيع اتفاقية الحقوق الرقمية، مؤكدا أنها خطوة مهمة تخدم مصالح رابطة المحترفين الإماراتية والكرة الإماراتية بشكل عام.

وقال الحوسني: "يسعدنا الإعلان عن التوصل لاتفاق مع شركة Play Sports1، التي تبث موسم دوري الخليج العربي، بداية من الموسم الحالي 2020-2021، رقمياً، ليصل إلى جمهور أوسع وأكبر، سيراً على نهج الاستراتيجية التي نسعى لها في الرابطة، للوصول إلى أكبر قاعدة متابعين".

وأضاف: "تواصل رابطة المحترفين الإماراتية العمل بجهد لإتاحة مشاهدة جميع مباريات دوري الخليج العربي، لجميع عشاق كرة القدم، في جميع أنحاء العالم، مما يمكنهم من متابعة أنديتنا و مسابقاتنا عن كثب".

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