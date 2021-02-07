مبخوت: طالبت باحتساب أهداف فهد خميس.. ولا أهتم بالإحصاءات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال متصدر هدافي دوري الخليج العربي وهداف الجزيرة علي مبخوت، إنه «لا يهتم بالإحصاءات وتصدر الهدافين، بقدر رغبته في تحقيق الفوز لفريقه». وسجل مبخوت ثلاثة أهداف من خماسية الجزيرة في شباك الظفرة أول من أمس، في الجولة 15 لدوري الخليج العربي، ليتصدر قائمة الهدافين بالشراكة مع لاعبي الشارقة البرازيليين ويلتون سواريز، وإيغور، ولاعب بني ياس بيدرو، ومهاجم شباب الأهلي خيسوس بـ11 هدفاً.

ورغم اقترابه من تحطيم رقم الأسطورة ولاعب الوصل والمنتخب السابق فهد خميس صاحب الـ165 هدفاً في تاريخ الدوري، حيث سجل مبخوت حتى الآن 157 هدفاً ليتعادل مع نجم النصر تيغالي، إلا أنه قال في تصريح صحافي: «طالبت باحتساب أهداف فهد خميس، غير المحتسبة خلال دوري 1991 بعد أن تم إلغاؤه»، مشيراً إلى أن «فهد نجم كبير وله الحق في كل هدف أحرزه».

وأضاف: «نجحنا في تحقيق الفوز على الظفرة والاستمرار في المنافسة، ويجب أن نخوض كل مباراة على حدة، وبالتأكيد نحاول أن نقدم كل ما لدينا لخدمة الفريق».

وتابع: «لا أنظر إلى صدارة الهدافين وهذا توفيق من الله، وبالتأكيد طالبت بحق الكابتن الكبير فهد، في احتساب كل أهدافه، ولا أفكر في اللحاق بصدارة الهدافين أو صناعة الأهداف، فقط مساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات».

من جهة أخرى، انتقد حارس الظفرة خالد السناني، التحكيم في المباراة واتهمه بأنه السبب في خسارة فريقه، وقال في تصريح صحافي: «نعم نواجه فريقاً كبيراً، لكن يجب ألا تكون الأمور هكذا، ولا أعلم ما دافع الحكم للتعامل معنا بهذه الطريقة، ذهبت للتحدث معه كوني كابتن الفريق، فقام بإعطائي بطاقة حمراء، ولا صحة لركلة الجزاء، وعلي مبخوت هو من ما جاء تجاهي، لا نستحق هذه الخسارة وبهذه الطريقة الصعبة».

• حارس الظفرة يحمل التحكيم مسؤولية الخسارة الكبيرة لفريقه.

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