فوز الإمارات والحمرية ودبا الحصن في دوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

فاز فريق الإمارات على مصفوت 2-1، أمس، في الجولة الـ10 لدوري الدرجة الأولى، وسجل للفائز البرازيلي ليذييري سيلفا نيفيس في الدقيقة (45+1)، ومواطنه ديغو دا سيلفا (63)، ولمصفوت البرازيلي برونو ديباج (83)، ليرفع الإمارات رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتاً، بانتظار ما تسفر عنه مباراتا اليوم، العروبة مع البطائح، والعربي مع دبا الفجيرة، عند الساعة 17:20.

وفاز الحمرية على الذيد 2-1، وسجل للأول الزيمبابوي تافادزوا داهليو (45)، والبرازيلي لوان بريرا (89)، وللذيد الفنزويلي جيفرين سواريز (57)، ليصبح رصيد الحمرية 16 نقطة.

وفاز دبا الحصن على مسافي بهدف نظيف، سجله البرازيلي مايلسون ليما (90+5)، ليصبح رصيد دبا الحصن 15 نقطة.

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