كأس إيفزا الفضية للبولو بين الإمارات والحبتور اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية ختام منافسات بطولة إيفزا الفضية 2021، التي تقام برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إذ يلتقي في المباراة النهائية فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع نظيره الحبتور، بقيادة محمد الحبتور.

وكانت البطولة قد انطلقت في 22 يناير الماضي بمشاركة ستة فرق، هي: الإمارات والحبتور وزيدان وبنجاش وإيفزا مهرة وذئاب كافو.

ولم يكن الطريق إلى النهائي مفروشاً بالورود لكلا الفريقين، بل كان صعباً على الفريقين، حيث لعب كل فريق أربع مباريات، منها ثلاث في الدور التمهيدي، ثم مباراة في المربع الذهبي، تغلب خلالها فريق الإمارات على بنجاش، ثم خسر أمام الحبتور، قبل أن يهزم فريق زيدان، وتغلب على بنجاش في قبل النهائي، أما فريق الحبتور فقد حقق العلامة الكاملة، بعد أن فاز في مبارياته الأربع، إذ تغلب على إيفزا مهرة، ثم على الإمارات وذئاب كافو مرتين، الأولى بختام الدور التمهيدي، والثانية في قبل النهائي.

ويمثل فريق الإمارات، اليوم، كل من: سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ولوكاس (3 جول) وتوماس بانيللو (7 جول) وجوليرمو (7 جول)، فيما يمثل فريق الحبتور كل من: محمد الحبتور وفيليكس اسبن (3 جول) وخوان جورتي (6 جول) وفاكوندو سولا (9 جول).

من جهتها، قالت اللجنة المنظمة في بيان، أمس، إنها وجهت الدعوة إلى كبار المسؤولين لحضور الختام، حيث يتضمن البرنامج العديد من الفعاليات المصاحبة، كما أعدت اللجنة المشرفة على فعاليات اليوم الختامي برنامجاً حافلاً للعائلات وألعاباً للأطفال، مضيفة أنه تقرر فتح أبواب النادي في 12:30 ظهراً، ويبدأ عرض لحملة الأعلام في الواحدة و10 دقائق، ثم عروض حركية بمصاحبة الموسيقى، ثم تنطلق مباراة فريق إيفزا مهرة وفريق زيدان في الثانية والنصف ظهراً على كأس هيلدون، تعقبها مباراة الختام على كأس ايفزا الفضية 2021 للبولو في الساعة الرابعة إلا ربعاً عصراً، والتي تجمع بين قطبي بولو الإمارات فريق الإمارات وفريق الحبتور، وفي الخامسة مساء تتم مراسم التتويج.

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فرق شاركت في البطولة هي: الإمارات والحبتور وزيدان وبنجاش وإيفزا مهرة وذئاب كافو.

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