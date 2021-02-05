5 أسئـلـة.. سالم راشد: تعلمت الجدية في التدريبات من كايزر وأتمنى أن نساعده

المصدر: أحمد طارق- دبي

يعد سالم راشد من أبرز اللاعبين في صفوف فريق الجزيرة بالموسم الحالي، ومن أكثرهم ثباتاً في المستوى بدوري الخليج العربي، إذ يعتمد عليه المدرب الهولندي، مارسيل كايزر، بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر، كما تم اختياره من جانب المدرب الهولندي، بيرت فان مارفيك، لقائمة المنتخب الوطني، الشهر الماضي.

سالم راشد أكد لـ«الإمارات اليوم» أن المدرب مارسيل كايزر يلعب دوراً كبيراً في المستوى الجيد الذي ظهر به فريق الجزيرة في الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه تعلم الجدية في التدريبات من المدرب الهولندي، إذ يركز بشكل كبير على التدريبات، ويعتبر أهميتها لا تقل عن المباريات، تالياً نص الحوار..

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