250 مشاركاً بسباق «ضمان فالكون سيريز» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقطب سباق «ضمان فالكون سيريز المجتمعي»، في جولته الأولى، الذي نظمه نادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات، أكثر من 250 مشاركاً ومشاركة، وضم السباق ثلاث فئات، هي: الصغار المختلط لمسافة 16 كلم، والسيدات لمسافة 50 كلم، والرجال لمسافة لمسافة 50 كلم، وسمح للمشاركين باستخدام الدراجات العادية على ألا تكون مزودة بأي تعديلات إضافية.

وتقام الجولة الثانية لسباق «ضمان فالكون سيريز»، في الأول من مارس المقبل، فيما تستكمل السلسلة بإقامة الجولة الثالثة أول أبريل المقبل.

وقال بيان صحافي: «يأتي تنظيم السباق ضمن خطط النادي لتنفيذ برنامجه الخاص بالسباقات المجتمعية بالتعاون مع (ضمان)، ويهدف إلى توسيع دائرة مشاركة كل أطياف المجتمع في فعاليات ركوب الدراجات، ونشر ثقافة ركوب الدراجات في المجتمع، وتشجيع أفراده على أسلوب حياة صحي، وسط بيئة آمنة».

من جانب آخر، ينظم اتحاد الإمارات للدراجات، بالتنسيق مع نادي أبوظبي للدراجات، يوم السبت المقبل، سباق الجولة السابعة الدوري في جزيرة الحديريات.

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