إغلاق «الميركاتو الشتوي» بـ 352 معاملة.. لم يتقدم أي نادٍ لضم «عموري»

المصدر: منصور السندي - دبي

أغلق عند الساعة الخامسة من مساء أمس، بمقر اتحاد كرة القدم في دبي باب الانتقالات الشتوية للاعبين المحليين والأجانب، بعدما استمر منذ الخامس من يناير الماضي، إذ شهد «الميركاتو الشتوي»، وفقاً لعضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المتحدث الرسمي للجنة المستشار يعقوب العلي 352 معاملة بين إعارة وقيد وتسجيل واستبدال، منها 54 معاملة لأندية المحترفين، و63 معاملة لأندية الدرجة الأولى، و183 معاملة لأندية الدرجة الثانية، و26 معاملة فئة الشباب، و26 معاملة فئة الشباب تحت 21 عاماً، فيما شهد اليوم الأخير 57 معاملة.

وقال العلي، في تصريحات صحافية: «إن آخر معاملة تمت عند الساعة الرابعة و59 دقيقة و10 ثوانٍ، وقام بها نادي فرسان هيسبانيا (درجة ثانية)، فيما كان أتليتكو آرابيا (درجة ثانية) أكثر الأندية نشاطاً، خلال الانتقالات، بإجراء 25 معاملة»، واصفاً «إنهاء نادي الجزيرة عقد اللاعب عمر عبدالرحمن بأنه الحدث الأبرز في الميركاتو».

وأضاف: «حتى لحظة غلق باب القيد لم تصلنا أي معاملة من قبل أي نادٍ بخصوص ضم عمر عبدالرحمن، بعدما فسخ نادي الجزيرة عقده»، مشيراً إلى أن «عموري أصبح لاعباً حراً، ويحق له وفقاً للوائح الانتقال إلى أي نادٍ، خلال فترة 21 يوماً من إغلاق باب القيد الشتوي».

أتليتكو آرابيا أكثر الأندية نشاطاً خلال الانتقالات، بإجراء 25 معاملة.

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