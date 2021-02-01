رسميا.. نادي إماراتي درجة ثانية ينجز رقماً قياساً بـ 25 معاملة قيد لاعبين في "الميركاتو الشتوي"

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف عضو لجنة أوضا ع وإنتقالات اللاعبين المتحدث الرسمي للجنة المستشار يعقوب العلي أن أتلتيكو آرابيا الإماراتي (أحد أندية الدرجة الثانية) ضرب رقما قياسيا في إنجاز المعاملات الخاصة بقيد اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية للاعبين المحليين والأجانب التي اسدل الستار عليها الإثنين، بمقر اتحاد كرة القدم في دبي بعدما استمرت منذ الخامس من يناير الماضي.

وقال العلي لـ"الإمارات اليوم": "إن نادي أتلتيكو آرابيا أنجز 25 معاملة من أصل 352 معاملة تمت خلال فترة الإنتقالات الشتوية منها حالات قيد وإنتقال وإعارة واستبدال، متفوقا بذلك على أندية دوري المحترفين الـ 14 التي أنجزت مجتمعة 54 معاملة خلال فترة الانتقالات في حين أنجزت أندية الدرجة الأولى 63 معاملة وأندية الدرجة الثانية 183 معاملة وفئة الشباب 26 معاملة وفئة الشباب تحت 21 سنة 26 معاملة".

وأضاف يعقوب العلي: "يعد نادي أتلتيكو آرابيا الأنشط من بين جميع الأندية الإماراتية في كرة القدم في عملية إنجاز المعاملات الخاصة باللاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية".



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