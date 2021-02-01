الإنجليزي بول كايسي بطلاً لـ «غولف دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

توّج المصنف 27 عالمياً، الإنجليزي بول كايسي، وبرصيد 17 ضربة تحت المعدل، بطلاً للنسخة الـ32 في بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، التي أسدل الستار عليها أمس، وأقيمت منذ الخميس الماضي على ملعب «المجلس» في نادي الإمارات بدبي، بإجمالي جوائز بلغ 3.25 ملايين دولار (11.9 مليون درهم)، بمشاركة 132 من نخبة اللاعبين في العالم.

وفاز البطل الإنجليزي كايسي بـ«دلة دبي» الشهيرة، والجائزة المالية المخصصة للمركز الأول البالغة 527 ألفاً و180 دولاراً.

حضر مراسم التتويج مدير ديوان حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، برفقة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عادل الزرعوني، ورئيس قسم الضيافة والترفيه في مجموعة وصل، مصطفى الهاشمي، والرئيس التنفيذي للعمليات في «أوميغا»، إبراهام كوشي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، والمدير التنفيذي للجولة الأوروبية للغولف، كيث بيلي.

ونجح نجم الغولف الإنجليزي في إنهاء مسلك اليوم الختامي لملعب «المجلس» المكون من 18 حفرة، بـ70 ضربة، حاصداً من خلالها رصيد ضربتين تحت المعدل، التي أضافها إلى رصيد الضربات الـ15 تحت المعدل التي حققها على مدار الأيام الثلاثة الأولى للمنافسات، واعتلاء الصدارة والفوز في البطولة بإجمالي 17 ضربة تحت المعدل، بفارق أربع ضربات تحت المعدل عن الجنوب إفريقي براندون ستون الذي اكتفى في الحلول بالمركز الثاني والفوز بالجائزة المالية الخاصة بهذا المركز البالغة 341 ألفاً و540 دولاراً، فيما ذهبت جائزة المركز الثالث، البالغة 196 ألفاً و122 دولاراً، للاسكتلندي روبرت ماكينتيري بتسجيله رصيد 12 ضربة تحت المعدل.

وبات كايسي لاعب الغولف الإنجليزي الرابع تاريخياً الذي ينجح في حصد لقب بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، عقب مواطنيه، ماكس جيمس المتوج في النسخة الأولى عام 1989، وديفيد هويل بطل نسخة عام 1999، وآخرهم داني واليت بطل نسخة 2016، كما أضاف كايسي اللقب الـ15 في مسيرته، والأول له منذ انتصاره الأخير صيف 2019 بلقب بطولة «بورشه يوروبين تور» الألمانية.

كما أسهم لقب دبي في ارتقاء النجم الإنجليزي كايسي 18 مركزاً دفعةً واحدة في سلم ترتيب الموسم الحالي للجولات الأوروبية و«السباق إلى دبي»، محتلاً المركز الثالث بإجمالي 710 نقاط، بفارق 670.9 نقطة عن متصدر الترتيب الإنجليزي تير هاتون صاحب 1380.9 نقطة.

وأعرب الانجليزي عن سعادته في تحقيق فوزه الأول ببطولة دبي، وقال في تصريحات صحافية: «لطالما كان الفوز في دبي حلماً صعب المنال، لما تحمله هذه البطولة من قائمة شرف ضمت عمالقة اللعبة على العالم، خصوصاً أن لقب دبي هو الأول لي منذ صيف 2019».

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