شباب الأهلي يصطاد "النمور" بثنائية بيليه وماجد حسن

المصدر: أحمد طارق- دبي

حقق شباب الأهلي فوزاً سهلاً على اتحاد كلباء (النمور) بهدفين دون رد، على استاد راشد في دبي بالجولة الـ 14 من دوري الخليج العربي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 22 نقطة بينما توقف رصيد "النمور" عند 19 نقطة.

سجل الهدفين كل من محمد جمعه (بيليه) وماجد حسن.

وواصل شباب الأهلي نتائجه الجيدة في الفترة الماضية، بعدما فاز على النصر في ختام الدور الأول وفاز على الشارقة في كأس سوبر الخليج العربي وتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي على حساب خورفكان، بينما شهدت المباراة إحراز ماجد حسن أول هدف له منذ 8 سنوات في الدوري، إذ كان آخر هدف أحرزه في المسابقة بمرمى بني ياس في 15 أبريل 2013.

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