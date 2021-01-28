الجزيرة يضم كواس من النصر حتى نهاية الموسم

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكمل نادي الجزيرة إجراءات التعاقد مع اللاعب الهولندي براندلي كواس قادماً من نادي النصر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكر الجزيرة على موقعه الرسمي أنه ضم كواس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليصبح اللاعب الأجنبي الرابع في الفريق، بوجود الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو والصربي ميلوس كوسانوفيتش والنيجيري إيمو إيزيكل.

وعلمت "الإمارات اليوم" أن كواس لن يشارك مع الجزيرة أمام النصر اليوم في دوري الخليج العربي، خصوصاً أن "العميد" اشترط ضمن عقد الإعارة، عدم مشاركة اللاعب الهولندي أمام فريقه السابق.

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