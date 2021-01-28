ويستوود يبحث عن لقب أول في «غولف دبي» بمشاركته الـ 25
يبحث بطل العالم، للموسم الماضي، في «السباق إلى دبي» للاعبي الغولف المحترفين، الإنجليزي لي ويستوود، في مشاركته الـ25، ببطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، عن لقبه الأول، تاريخياً، في البطولة التي تستهل صباح اليوم على ملعب المجلس في نادي الإمارات بدبي، وتقام في نسختها الـ32 حتى السبت المقبل، بإجمالي جوائز يبلغ 3.25 ملايين دولار (11.9 مليون درهم).
ويستند ويستوود، في تحقيق طموحاته، إلى خبراته الاحترافية في عالم الغولف، التي استهلها منذ عام 1993، وحصد على مدارها 25 لقب بطولة عالمية، بجانب تتويجه في ثلاث مناسبات بطلاً للعالم في «السباق إلى دبي»، كان آخرها الموسم الماضي، خصوصاً أن سوء الطالع كان العنوان الأبرز لويستوود في مشاركاته الـ24 الماضية، في «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، بعد أن كان على بُعْد خطوة واحدة لانتزاع لقبها في ثلاث مناسبات، وحلوله وصيفاً في نسخ: 1999 و2010 و2012، وأكثرها إثارة في عام 2010، والتي خسرها الإنجليزي في جولة التمايز لحساب البطل المتوج ميغيل أنخيل خيمنيز، بعد تعادلهما مع نهاية الأيام الأربعة للمنافسات، برصيد 11 ضربة تحت المعدل لكل منهما.
وتصطدم طموحات ويستوود بوجود محفل قوي من نخبة نجوم اللعبة عالمياً، منهم خمسة ضمن قائمة المصنفين الـ10 الأوائل في ترتيب «السباق إلى دبي» للموسم الحالي، الطامحين بدورهم إلى اللقب الأول، تاريخياً، في «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، البطولة الأعرق والأكثر استمرارية في آسيا، من أبرزهم الإنجليزي تيرل هاتون الفائز، الأحد الماضي، بلقب بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» العالمية
للإطلاع على الموضوع كاملا، يرجى الضغط على هذا الرابط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news