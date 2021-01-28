محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن في «المرموم»

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان ولي عهد دبي للهجن، بنادي دبي لسباقات الهجن بميدان المرموم، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وتابع سموّه منافسات اليوم الختامي، التي جاءت مثيرة، إذ حصل على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح، سعيد جابر محمد بواسطة «الدانة»، التي تمكنت من حسم السباق في الشوط الرابع بزمن 12:12:9 دقيقة.

وعاد لقب سيف ولي عهد دبي، المخصص للحول المفتوح للإنتاج، إلى «الدانة» المملوكة لأحمد مطر الخييلي، التي تمكنت من حسم معركتها الشرسة مع بقية الشعارات في زمن 12:13:8 دقيقة.

في المقابل، حصل على خنجر الزمول المفتوح للإنتاج محمد غريّب راشد الكتبي، الذي قدم «مختبر» على رأس المنافسين في ثاني أشواط اليوم الأخير بتوقيت 12:40:7 دقيقة.

ولم يتأخر شعار «مرغم» عن وضع اسمه ضمن قائمة الفائزين برموز سن الكبار، وذلك بتقديمه لـ«كيفان» لحمد راشد حمد الكتبي، على قمة الزمول في الشوط المفتوح، وذلك بتوقيت 12:27:9 دقيقة.

وخصصت جائزة قيمتها ثلاثة ملايين درهم للفائزين بسيفي ولي عهد دبي، بينما حصل أصحاب المركز الثاني على 800 ألف درهم، و500 ألف درهم لأصحاب المركز الثالث، و300 ألف درهم للمركز الرابع، و200 ألف درهم لأصحاب المركز الخامس.

أما صاحبا خنجر الزمول فحصل كل منهما على جائزة نقدية قيمتها مليون درهم، وصاحب المركز الثاني على 600 ألف درهم، والمركز الثالث يحصل على 400 ألف درهم، أما المركز الرابع فيحصل على 200 ألف درهم، و150 ألف درهم لصاحب المركز الخامس.

الفائزون في اليوم الختامي

لشوط الأول

الحول المفتوح للإنتاج

المطية: «الدانة»

المالك: أحمد مطر الخيلي

الشوط الثاني

الزمول المفتوح للإنتاج

المطية: «مختبر»

المالك: محمد غريب الكتبي

الشوط الثالث

الزمول المفتوح

المطية: «كيفان»

المالك: حمد راشد الكتبي

الشوط الرابع

الحول المفتوح

المطية: «الدانة»

المالك: سعيد جابر محمد

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