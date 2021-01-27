15 رامياً ورامية في صفوف المنتخب بالبطولة الآسيوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم الاتحاد الآسيوي للرماية البطولة الآسيوية الأولى للرماية «أونلاين»، عبر برنامج «زوم»، حيث تنطلق منافسات بطولة الخرطوش والمسدس والبندقية، يومي الجمعة والسبت المقبلين وقال بيان صحافي: «يضم المنتخب الوطني 15 رامياً ورامية، بواقع ثلاثة رماة في كل مسابقة، طبقاً لتعليمات اللجنة المنظمة للاتحاد الآسيوي، وستقام مسابقات التراب بنادي ند الشبا للرماية في دبي، أما مسابقات البندقية والمسدس 10 أمتار فستقام بنادي الذيد الثقافي الرياضي في الشارقة».

وأكد الأمين العام لاتحاد الرماية، عبدالله الزعابي، أن البطولة تأتي في إطار استعداد الرماة للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية في مصر، التي تعد باكورة نشاط الاتحاد الدولي هذا العام.

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