حمدان بن محمد ينشر صورة لكأس سوبر الخليج العربي عبر "سناب شات"

المصدر: أحمد طارق- دبي

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، لكأس سوبر الخليج العربي، الذي تُوج بلقبه شباب الأهلي الجمعة الماضي بتغلبه على الشارقة بهدف دون رد.

ووضع رئيس نادي شباب الأهلي، صورة إبداعية لكأس السوبر، على إحدى الطاولات، مع انعكاس صورة الكأس على الطاولة، بينما كتب على الصورة توقيت نشرها في الساعة 3:33 مساءً.

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