حارس الوصل ينفي تلقيه عرضاً من العين

المصدر: أحمد طارق- دبي

نفى حارس مرمى الوصل سلطان المنذري تلقيه عرضا من نادي العين، مؤكداً لـ"الامارات اليوم": "صراحة ليس لدي علم عن وجود عرض من نادي العين للتعاقد معي".

وقال المنذري "أنا بالفعل حالياً في فترة الستة أشهر بالنسبة إلى عقدي مع نادي الوصل، ولقد قامت شركة الكرة في الوصل بتقديم عرض جديد لتجديد عقدي مع الفريق"، مضيفا "أتوقع أن تشهد الأيام المقبلة خطوة إيجابية وأن يتم تجديد العقد، خصوصاً أنني أشعر بالسعادة في الوصل، وتركيزي في الوقت الحالي هو أن أشارك أساسياً مع الفريق وأن أظهر بمستوى جيد، إلى جانب أن تتحسن نتائج الفريق في الدور الثاني من الدوري، وأن يحتل الفريق مركزاً يليق باسمه وتاريخه".



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