حمدان بن محمد يشهد رموز الحقاقة في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات رموز سن الحقاقة لأبناء القبائل ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، في نادي دبي للهجن بالمرموم، وذلك في ثاني أيام المهرجان، الذي شهد أيضاً في الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً.

وتابع سموه فوز المطية «متعبة» المملوكة لحمد عبدالله علي الفهيده المري، بكأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار، إضافة إلى 1.5 مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة أربعة كيلومترات في توقيت قدره 5:44:7 دقائق، بينما انتزع «الانكشاري»، لسعيد محسن بخيت السلمي العامري، صدارة الشوط الرئيس للحقاقة الجعدان، ليحصل على البندقية ومليون درهم، بعدما وصل إلى خط النهاية في زمن بلغ 5:40:3 دقائق.

في المقابل، حصلت على كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج ومعه 1.5 مليون درهم «زومه»، بشعار حمد سعيد آل سالمين المنصوري، والتي حققت الإنجاز في توقيت قدره 5:43:9 دقائق، بينما فاز «شاهين»، المملوك لمسلم حمد متعب محمد العامري، ببندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج ومليون درهم، بعد أن قدم عرضاً مميزاً، وحقق المركز الأول في زمن بلغ 5:43:9 دقائق.

من جهة أخرى، شهدت الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً، بواقع 12 شوطاً للإنتاج و18 شوطاً مفتوحاً، إذ نال الفائزون بالمراكز الأولى في أشواط الإنتاج الخمسة الأولى سيارات فاخرة، بينما حصل أصحاب المركز الأولى في أربعة أشواط مفتوحة على سيارات فاخرة، كما خُصصت جوائز نقدية قيمة لبقية الأشواط.

وأهدت «مروحة» مالكها سعيد محمد آل سالمين المنصوري صدارة الحقايق البكار في الشوط الرئيس، بتوقيت قدره 5:51:7 دقائق، بينما أنهى «شاهين» مسافة السباق البالغة أربعة كيلومترات في زمن قدره 5:56:2 دقائق، ليهدي اللقب إلى مالكه سيف غاصب محمد خيله العفاري.

وتتواصل اليوم منافسات مهرجان ولي عهد دبي للهجن، إذ تنطلق منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ويتنافس المشاركون على الفوز بكأس ولي عهد دبي و1.5 مليون درهم من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية ومليون درهم هي الجائزة الأهم في الشوط الثاني للقايا الجعدان المفتوح، وخُصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الإنتاج. في المقابل، سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج و1.5 مليون درهم جائزة الفائزة بالمركز الأول في الشوط الثالث للقايا البكار المفتوح (إنتاج)، وبندقية الإنتاج ومليون درهم ستكون جائزة الشوط الرابع للجعدان المفتوح (إنتاج)، بينما تشهد ستة أشواط (محليات ومهجنات) تنافساً كبيراً بين أبناء القبائل على سيارات فاخرة لأصحاب المراكز الأولى، كما ستكون هناك جوائز مالية قيمة لأصحاب الصدارة في الأشواط الثمانية الأخيرة.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، بواقع 12 شوطاً للإنتاج ستكون جائزة المركز الأول فيها سيارات فاخرة، وثمانية أشواط نقدية مقسمة ما بين أشواط المحليات والمهجنات، وسينال أصحاب المراكز من الثاني إلى العاشر في كل الأشواط المسائية والصباحية جوائز نقدية قيّمة.

• المهرجان أقيم في نادي دبي للهجن بالمرموم.

• المطية «متعبة» قطعت مسافة السباق 4 كيلومترات بزمن 5:44:7 دقائق.

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