دبي تستضيف «تحدي هانكوك 24 ساعة» العالمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تفتتح حلبة دبي أوتودروم، غداً، بطولات عام 2021 بسباق «تحدي هانكوك 24 ساعة» الدولي للسيارات، الذي يعد أحد أقوى سباقات التحمل للسيارات.

وقال بيان صحافي: «تقام النسخة الـ16 من التحدي أيام الخميس والجمعة والسبت، بمشاركة 250 سائقاً من 33 جنسية مختلفة، بواقع أربعة سائقين يتناوبون على القيادة في كل سيارة، ويبلغ عدد السيارات المشاركة 54 سيارة من مختلف أنواع السيارات، التي تضم 12 نوعاً من السيارات العالمية، يتنافسون على مدار 24 ساعة متواصلة».

وجاء في البيان: «تستضيف دبي الجولة الافتتاحية لسلسلة سباقات 24 ساعة لعام 2021، التي تتضمن تسع محطات عالمية، وينطلق السباق الرئيس في الساعة 3:00 مساء بعد غدٍ، ويتم الإعلان عن الفائز في السباق بعد 24 ساعة من الانطلاق، أي في الساعة 3:00 مساء السبت».

وتضم قائمة المشاركين هذا العام نخبة من أفضل السائقين العالميين، من بينهم خمسة سائقين فازوا بلقب هذه البطولة من قبل في فئة جي تي 3 الأكثر إثارة، وستتجه الأنظار إلى البطل الإماراتي خالد القبيسي، الذي حطم الرقم القياسي بالفوز في هذه البطولة، فهو حامل لقب النسخة السابقة، التي فاز فيها مع فريق بلاك فالكون مرسيدس – ايه إم جي تي 3، ويعد فوزه العام الماضي هو اللقب الثالث في البطولة، حيث فاز مرتين سابقتين عام 2012 وعام 2013.

وقاد القبيسي سيارة مرسيدس للفوز في هذه البطولة، بعد غياب دام 23 عاماً عن منصات التتويج في سباقات 24 ساعة، حيث كان آخر فوز للسيارة منذ عام 1989، لتعود للفوز مرة أخرى في عام 2012، لذلك وضعت السيارة بعدها مباشرة في متحف مرسيدس بمدينة شتوتغارت.

وستكون مشاركة القبيسي في سباق هانكوك 24 ساعة هذا العام مع فريق «إتش آر تي بيلستين»، الذي تم إنشاؤه حديثاً، الذي يقود سيارة مرسيدس، وسيكون معه في الفريق هوبرت، ومارو إنجل، وباتريك أيزنهيمر، وريان راتكليف، وقال القبيسي: «كما نفعل دائماً سنشارك في السباق بهدف الفوز، ونأمل هذا العام أن نتمكن من صنع التاريخ معاً مرة أخرى».

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