«الملك كازو» يجدّد عقده مع يوكوهاما بعمر 54 عاماً

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

جدّد المهاجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا، الذي سيبلغ الرابعة والخمسين من العمر في فبراير المقبل، عقده مع نادي يوكوهاما، أمس، ليبقى أكبر لاعب كرة قدم محترف سناً في العالم.

وسيلعب ميورا، المعروف باسم «الملك كازو» لأسلوبه الناري في أرض الملعب، موسمه السادس والثلاثين كلاعب كرة قدم محترف العام الجاري.

وقال في بيان: «شعرت في الموسم الماضي بفرحة لعب كرة القدم في وقت كان العالم يواجه فيه وضعاً صعباً بسبب فيروس كورونا المستجد». وأضاف «شخصياً لم يكن موسماً مُرضياً، لكن طموحي وحماستي لكرة القدم يتزايدان».

وتابع «سأعمل بجد كل يوم، بهدف مساعدة الفريق على الفوز هذا الموسم، من خلال لعب أكبر عدد ممكن من المباريات».

وظهر ميورا في أربعة لقاءات مع ناديه، العام الماضي، ليصبح أكبر لاعب ياباني في دوري الدرجة الأولى الياباني في التاريخ، عن 53 عاماً وتسعة أشهر.

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