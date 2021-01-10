«الصقور» يستعيد نغمة الانتصارات.. وفوز مهم للعروبة في «الأولى»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

استعاد فريق الإمارات نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الثلاث الماضية، وفاز، أمس، على مضيفه دبا الحصن بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى، وجاء الهدف عن طريق اللاعب، ليذيري سيلفا، في الدقيقة 70.

وفي مباراة ثانية، فاز العروبة على مسافي بهدف نظيف سجله لاعبه النيجيري، فيكتور نوانيري، في الدقيقة 45، وأقيمت المباراة في ملعب مسافي.

وكانت مباريات اليوم الأول للجولة، التي أقيمت أول من أمس، قد شهدت فوز دبا الفجيرة على الذيد بهدف نظيف، وفوز مصفوت على العربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل التعاون مع الحمرية بهدف لمثله. وبختام منافسات الجولة الثامنة، حافظ البطائح على صدارته للترتيب العام برصيد 18 نقطة، يليه الإمارات ودبا الفجيرة ولكل منهما 14 نقطة في المركزين الثاني والثالث، حيث يتفوق «الصقور» بفارق الأهداف، يليها مسافي الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 12 نقطة، ثم دبا الحصن والعروبة ولكل منهما 11 نقطة، والحمرية في المركز السابع برصيد 10 نقاط، ثم التعاون بثماني نقاط، ومصفوت والعربي ولكل منهما ست نقاط، وأخيراً الذيد بنقطة واحدة.

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