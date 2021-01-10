المسماري بطل «فيفا 21» الإلكترونية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

فاز اللاعب مهند المسماري بالمركز الأول في بطولة الفجيرة لكرة القدم الإلكترونية «فيفا 21»، فيما فاز بالمركز الثاني اللاعب، حمدان المرشدي، وحلّ ثالثاً اللاعب مجتبى عبدالوهاب. وقال بيان صحافي إنه في ختام البطولة، التي نظمتها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، تَوّج الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، الفائزين، بحضور رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور خالد الظنحاني، وعدد من القيادات الرياضية.

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