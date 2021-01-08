«فرسان هيسبانيا» يعلن انطلاق نشاطه رسمياً في دوري «الدرجة الثانية»

المصدر: سيد مصطفى ■دبي

أعلن أمس رسمياً انطلاق نشاط نادي «فرسان هيسبانيا»، ومشاركته في مباريات دوري الدرجة الثانية التي ينظمها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. وسيدشن أولى مبارياته على ملعبه في استاد «ذا سيفنز» الساعة 19:30 مساء غد، أمام فريق سيتي في ثانية مبارياته في الموسم الحالي.

ويضم النادي الجديد، الذي تأسس من قبل نجم نادي ريال مدريد الإسباني، الأسبق، ميشيل سلغادو، بالشراكة مع جهات محلية في دبي، لاعبين من الإمارات، ولبنان، والمغرب، وإسبانيا، والسودان، ونيجيريا.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي، فيصل بالهول، خلال مؤتمر صحافي، إن فكرة إقامة هذا النادي قائمة على إتاحة الفرصة للاعبين الشبان من مختلف الجنسيات لتحقيق أحلامهم، وتطوير مهاراتهم بطريقة احترافية داخل الدولة.

وقال إن الفكرة نشأت من خلال الأكاديمية التي أسسها سلغادو وفريق عمله في مدينة دبي الرياضية. وأوضح: «بعد سبعة أعوام من التطوير والعمل المستمر في الأكاديمية، قرر سلغادو الانطلاق في مشروع جديد بالشراكة معنا لتأسيس نادي كرة قدم متكامل، يشارك في المنافسات الرسمية المحلية في الدولة، وقد نجحنا بالفعل في إيجاد رعاة للفريق، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المرسومة للنادي، بالإسهام في تطوير كرة القدم المحلية وتطبيق الفكر الاستثماري في إدارة مثل هذه المشروعات العملاقة». وحول اختيار الاسم، قال: «شعار النادي يرمز إلى الفارس العربي النبيل، مدمج بالفكر الإسباني المتطور في كرة القدم». من جانبه، قال سلغادو إنه سعيد بتحول الحلم إلى حقيقة، وأضاف: «لدينا لاعبون من أكثر من 30 جنسية في الأكاديمية، يجمعهم رابط واحد هو حب كرة القدم، ويضم لاعبين من الإمارات، ولبنان، والمغرب، وإسبانيا، والسودان، ونيجيريا، هم بالفعل مجموعة رائعة».

- النادي يضم في صفوفه لاعبين من أكثر من 30 جنسية.

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