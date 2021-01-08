أحمد بن سعيد يستقبل فريق الإمارات بطل «طواف فرنسا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في مكتبه، أمس، فريق الإمارات للدراجات، الذي حلّ ضيفاً على المقر الرئيس للمجموعة، وذلك في محطته الأولى بعد وصوله إلى دبي، لإكمال معسكره التدريبي السنوي قبيل موسم 2021، الذي سينطلق بـ«طواف الإمارات»، في 21 فبراير المقبل. وتعد الزيارة أول ظهور علني للفريق في الدولة، بعد فوزه التاريخي بطواف فرنسا، أشهر بطولة للدراجات في العالم، حيث ارتدى تاديج بوجاكار القميص الأصفر الذي يرمز للفائز. وفاز المتسابق السلوفيني الشاب، بالإضافة إلى ذلك، بقميصين آخرين في سباق فرنسا للدراجات، هما «القميص الأبيض» الذي يُمنح لـ«أفضل دراج شاب»، و«قميص بولكا دوت» لحائز لقب «ملك الجبال».

وقدّم تاديج بوجاكار القميص الأصفر، رمز الفوز بطواف فرنسا، إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. كما صعد فريق الإمارات إلى سطح المقر الرئيس للمجموعة، حيث استعرض بوجاكار مهاراته في ركوب الدراجات عبر مضمار الجري القائم على السطح، كما شملت زيارة الفريق الوقوف أمام جدارية أعدت خصيصاً لإبراز فوزه بطواف فرنسا، مع عرض لدراجة «كولناغو Colnago»، وثلاثة قمصان فوز موقّعة تعود إلى تاديج بوجاكار.

وواصل فريق الإمارات سلسلة انتصاراته طوال موسم 2020، حيث فاز بمراحل مختلفة في سباقَي «جيرو دي إيطاليا» و«فويلتا دي إسبانا»، واحتل الفريق بفضل ذلك المرتبة الأولى في تصنيف «الاتحاد الدولي للدراجات UCI Team World».

وتشارك «طيران الإمارات» في رعاية فريق الإمارات منذ عام 2017، عندما تم تشكيل الفريق.

ويمثل الفريق الإمارات والعلامة التجارية لـ«طيران الإمارات» على الساحة الدولية، من خلال مشاركته في بطولات الاتحاد الدولي للدراجات، ولعب الفريق دوراً رئيساً في ترويج رياضة ركوب الدراجات وتعزيزها في الدولة.

- «طيران الإمارات» ترعى الفريق منذ 2017، ويستعد لبدء موسم 2021 من خلال «طواف الإمارات».

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