تمزق العضلة الخلفية يبعد سيريرو عن الجزيرة

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن نادي الجزيرة عن إصابة لاعبه الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو بتمزق في العضلة الخلفية للساق اليمنى، ليتأكد غيابه عن "فخر أبوظبي" لفترة لا تقل عن أسبوعين.

وذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه كشفت نتائج الفحوصات الطبية والرنين المغناطيسي التي خضع لها ثولاني سيريرو عقب خروجه من الملعب في مباراة الجزيرة والعين في الدوري، عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للساق اليمنى.

وأشار إلى أن سيريرو سيخضع لعلاج تأهيلي على أن يحدد الجهاز الطبي موعد عودته للتدريبات في وقت لاحق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news