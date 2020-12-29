لجنة رياضة الصم تناقش روزنامة 2020 - 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اطلع أعضاء لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية على استعدادات اللاعبين في مختلف الأندية، تمهيداً للمشاركات القادمة على الصعيدين المحلي والدولي، وتمّ التأكيد على ضرورة تكثيف التدريبات لرفع مستوى اللاعبين، مع اتخاذ كل الإجراءات والضوابط اللازمة سواء من اللاعبين أو المدربين أو الطواقم الإدارية والفنية، ومن العاملين في المنشآت الرياضية، كما تم وضع الخطط المدروسة والبرامج اللازمة للفترة المقبلة.

وكانت لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية قد عقدت اجتماعاً تنسيقياً عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان المهيري، ورئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم عبدالله أهلي، وأعضاء اللجنة.

وقال بيان صحافي: «تمّ تخصيص الحيز الأكبر من الاجتماع لمناقشة الروزنامة الخاصة بأنشطة وبرامج الموسم الرياضي 2020 - 2021، وبرنامج الأنشطة على الصعيدين المحلي والدولي خلال الفترة المقبلة».

ووجه رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم عبدالله أهلي، الشكر لكل من أسهم خلال الفترة الماضية في إنجاح خطط وبرامج اللجنة والجهود الكبيرة المبذولة من قبل القيادة الرشيدة، واهتمامها المميز بأصحاب الهمم ومنهم الرياضيون الأبطال في رياضة الصم، وعلى تقديمها كل التسهيلات والاحتياجات اللازمة لهم».

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