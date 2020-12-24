«دبي لأصحاب الهمم» يعلن عن 5 بطولات في «فزاع الدولية 2021»

المصدر: جوني جبور - دبي

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، في اجتماعه الأخير لعام 2020، البرامج الرياضية والثقافية والمجتمعية للنادي في الموسم الجديد، برز منها الإعلان عن خمس بطولات في روزنامة «فزاع الدولية» لعام 2021، تنطلق الأولى منها في السادس من فبراير المقبل، ببطولة «الجائزة الكبرى لألعاب القوى»، على أن تختتم البطولات في 13 نوفمبر العام المقبل ببطولة «البوتشيا الدولية».

حضر الاجتماع الذي عقد، أمس، بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، كل من رئيس مجلس إدارة النادي، ثاني جمعة بالرقاد، ونائب رئيس مجلس الإدارة، محمد عبدالكريم جلفار، والمدير التنفيذي للنادي، ماجد العصيمي، وأعضاء المجلس: حريز المر بن حريز، ومنى بن حماد، وحسن المزروعي.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، في تصريحات صحافية، أن «الاجتماع أفرز وضع خارطة الأنشطة الرياضية والمجتمعية للنادي للموسم الجديد 2021، من أبرزها جدولة مواعيد بطولات فزاع الدولية، التي باتت محط أنظار العالم، ورقماً مهماً في الخريطة العالمية للبطولات المخصصة لرياضيي أصحاب الهمم، تضم خمس بطولات، تستهل في فبراير ببطولة ألعاب القوى (الجائزة الكبرى) في محطة مهمة تمنح أرقاماً تصنيفية وتأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021، متبوعة في 21 مارس ببطولة القوس والسهم، على أن تقام بطولة الريشة الطائرة في 29 من الشهر ذاته، متبوعة في 13 يونيو ببطولة (كأس العالم) لرفعات القوة، على أن يسدل الستار في 13 نوفمبر ببطولة البوتشيا».

واختتم: «اطلع المجلس على برنامج إعداد لاعبي النخبة في النادي، الذين سيمثلون الدولة في النسخة الجديدة من دورة الألعاب البارالمبية، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في أغسطس المقبل».

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