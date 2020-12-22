اتحاد الجوجيتسو يرفع عدد جولات المنافسة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف اتحاد الجوجيتسو عن استحداث بطولة جديدة، وزيادة عدد جولات المنافسة في اثنتين من البطولات رفيعة المستوى في أجندة مسابقات الموسم المحلي للعام المقبل.

وقال الاتحاد في بيان أمس: «لقي القرار ترحيباً كبيراً من قبل الطاقم الفني وأعضاء المنتخب الوطني للجوجيتسو، إذ من المقرر أن يشارك المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة التي تستضيفها مدينة سانيا الصينية في الفترة من الثاني إلى الـ10 من أبريل، قبل أن يتوجه إلى تايلاند للمنافسة في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية التي تقام في الفترة من 21 إلى 30 مايو». وكانت آخر مشاركة دولية لأبطال المنتخب الوطني في نوفمبر 2019.

وأضاف: «يثق مدير الإدارة الفنية لدى اتحاد الجوجيتسو، والمدير الفني للمنتخب الوطني رامون ليموس، بقدرة لاعبي المنتخب على الاستفادة من الظروف الراهنة والاستعداد على أفضل وجه، خصوصاً مع سلسلة المعسكرات التدريبية والبطولات التي نظمها الاتحاد في الفترة الأخيرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news