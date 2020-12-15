راشد بن حميد: كرة القدم لغة السلام والتسامح والمحبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي، أورين حسون، أمس، بمقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، في إطار تعزيز اتحاد الكرة العلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية بالعالم، التي تهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم، والاستفادة من الخبرات لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف البطولات الكروية، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين البلدين في كل القطاعات.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع الاتفاقية: «سعداء بتوقيع الاتفاقية الثنائية مع الاتحاد الإسرائيلي، في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الرياضي، إذ إن الإمارات تعمل على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم».

وأضاف: «كرة القدم لغة السلام والتسامح والمحبة، وهذا ما نريد أن يراه العالم من خلال هذه الاتفاقية، ونحن سنعمل مع اتحاد الكرة الإسرائيلي على إنجاح هذه الاتفاقية».

في المقابل، أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بهذه الاتفاقية، وقال: «اليوم يوم تاريخي وغير مسبوق، ويعتبر لحظة من أهم لحظات كرة القدم وتاريخها، إذ إن هذه الاتفاقية قريبة لقلبي، وفخور بحضورها، وأن أكون شاهداً عليها، وأشكر الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي على تلك الخطوة العملاقة».

وأشار إنفانتينو إلى أنه شهد اتفاقية السلام في البيت الأبيض بين الإمارات وإسرائيل، وقال: «شعرت بأن تاريخاً جديداً تتم كتابته، وأنا هنا أرى بنفسي أننا نعيش التاريخ نفسه، وهذه هي أول خطوة لبناء علاقة جديدة بين دولتين كبيرتين وعظيمتين في كرة القدم».

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