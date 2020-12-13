فوز مسافي والبطائح في دوري «الأولى»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

حقق فريق مسافي انتصاره الثالث في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بعد أن تغلب على ضيفه الذيد بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، محققاً العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، حيث سجل هدف المباراة إبراهيم إسماعيل في الدقيقة (63).

وفي مباراة أخرى، فاز البطائح على ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، ليصبح رصيده تسع نقاط في المركز الثالث، وسجل هدفَي البطائح جاسم محمد (58)، والبرازيلي أليكسندر ميديريوس (87).

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