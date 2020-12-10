خروج الروسية بلينكوفا في أبرز مفاجآت «تحدي الحبتور للتنس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت بطولة «تحدي الحبتور للتنس» مفاجأة كبيرة بخروج المصنفة الرابعة في البطولة، الروسية أنا بلينوكوفا، وذلك إثر خسارتها على يد الرومانية، سوراناكريستا، بمجموعتين للاشيء، وبنتيجة 6-2 و6-1.

في المقابل، لم تجد المصنفات الثلاث الأوليات أي صعوبة في إكمال طريق المنافسة، حيث فازت المصنفة الأولى الفرنسية ملادينوفيك على البولندية مارجريتا بمجموعتين للاشيء، وبنتيجة 6-4 و7-5. وفازت المصنفة الثانية السلوفينية هير توج بولونا على السلوفاكية فيكتوريا بمجموعتين لصفر (7-5 و6-3)، كما فازت المصنفة الثالثة البريطانية واتسون على الصربية ألكسندرا بمجموعتين لصفر (6-0 و7-6).

وعلى صعيد الزوجي فاز الزوجي المصنف أولاً، الذي يضم المجرية بابوس والفرنسية ملادينوفيك، على الزوجي الذي يضم الجورجية صوفيا شابانافا والبريطانية ايمي شميث، بمجموعتين مقابل واحدة، كما فاز الزوجي المصنف ثانياً الذي يضم البيلاروسية كريستين والسلوفينية اندريا كليك، على الزوجي الذي يضم الروسية مارجريتا وكوفينيك «مونتنغرو»، وفاز أيضاً الزوجي المصنف ثالثاً، الذي يضم الهولندية ارانتسكا روز ومواطنتها ليسلي كيرخوف.

في جانب آخر، قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، أحمد عبدالملك، إن تنظيم البطولة، بنسختها الحالية تزامناً مع ظروف جائحة فيروس «كورونا»، يعد نجاحاً كبيراً للرياضة الإماراتية ولمجموعة الحبتور، وتابع في تصريح صحافي: «البطولة أسهمت خلال النسخ الماضية في التشجيع على ممارسة رياضة التنس بين أبناء الإمارات من المواطنين والمقيمين، وبشكل واسع من خلال استقطاب أفضل اللاعبات للمشاركة في المنافسات».

• لم تجد المصنفات الثلاث الأوليات بالبطولة صعوبة في إكمال طريق المنافسة.

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