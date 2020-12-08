الوصل يعود إلى المدرسة البرازيلية بعد غياب 6 سنوات

المصدر: أحمد طارق - دبي

قررت شركة الوصل لكرة القدم التعاقد مع المدرب البرازيلي، أوداير هيلمان، ليتولى تدريب «الإمبراطور»، خلفاً للمدرب سالم ربيع، الذي سيتولى منصب المدرب المساعد، ليعود «الفهود» إلى المدرسة البرازيلية في التدريب بعد غياب ست سنوات، منذ التعاقد مع المدرب جورجينيو كامبوس في موسم 2014-2015.

وذكرت صحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية أن هيلمان وقّع عقداً مع نادي الوصل، يمتد إلى 18 شهراً مقابل حصوله على 2.1 مليون دولار، مشيرة إلى أنه سينضم إليه في منصب المدرب المساعد، البرازيلي موريسيو دولاك.

وتعد المدرسة البرازيلية على مستوى المدربين الأكثر نجاحاً مع الوصل، خصوصاً أن آخر إنجاز حققه «الإمبراطور»، كان تحت قيادة المدرب زي ماريو الذي قاد الفريق للفوز بالثنائية التاريخية للمرة الأولى في تاريخ النادي، عندما فاز بالدوري وكأس رئيس الدولة في موسم 2006-2007، بينما اللقب الوحيد الذي حققه الفريق في السنوات الماضية، كان بقيادة المدرب البرازيلي الأصل الكوستاريكي الجنسية ألكسندر غيماريش، الذي قاد الفريق للفوز بلقب بطولة الأندية الخليجية في 2010.

في المقابل سيصبح هيلمان ثالث مدرب برازيلي يقود الوصل منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009، بعدما تولى تدريب «الأصفر» المدرب سيرجيو فارياس من الأول من يوليو 2010 إلى 20 أبريل 2011 لمدة 293 يوماً، أما ثاني مدرب فهو جورجينيو كامبوس من الأول من يونيو 2014 إلى 13 أكتوبر 2014 لمدة 134 يوماً، إذ تعاقب بعدها على تدريب الوصل ستة مدربين، بواقع ثلاثة أرجنتينيين هم: غابرييل كالديرون ورودولفو أروابارينا وغوستافو كونتيروس، والروماني لورينت ريجيكامب وحسن العبدولي وسالم ربيع.

ومن المقرر أن يبدأ أوداير هيلمان مهمته مع الوصل، عقب خوض الفريق مباراته أمام الشارقة، غداً، في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، إذ سيلعب «الفهود» مع الجزيرة في الجولة العاشرة على استاد زعبيل.

من جهته، أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي رحيل أوداير هيلمان عن تدريب الفريق الأول، من أجل قبول عرض الوصل، وذكر في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني أنه: «لم يعد أوداير هيلمان مدرباً لفلومينينسي، المدرب أبلغ الإدارة بقبول عرض من نادٍ خارج البرازيل، وترك القيادة الفنية للتريكولور».

ووجّهت الإدارة الشكر له ولمساعده ماوريسيو دولاك، على العمل المقدم من جانبهما، وتمنت «النجاح لهما في مسيرتيهما».

يذكر أن هيلمان تولى تدريب «التريكولور» في ديسمبر 2019، وعلى مدار 50 مباراة حقق 24 انتصاراً، مقابل 12 تعادلاً، و14 خسارة، وتوج الفريق تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 43 عاماً بلقب كأس ريو 2020، كما حلّ وصيفاً في بطولة كاريوكا.

من جانبه، نشر المدرب البرازيلي على حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، رسالة وداع إلى نادي فلومينينسي وجمهوره، قائلاً: «خالص شكري إلى محبي فلومينينسي، الذين منحوني الثقة منذ البداية لأتولى تدريب الفريق الذي يعد جزءاً من حياتي، وأتركه فخوراً بأنني كنت جزءاً من هذا النادي العملاق، التريكولور دائماً سيكون في قلبي».

ويعد هيلمان من الوجوه التدريبية الشابة حالياً في البرازيل، وبدأ مشواره التدريبي عام 2010 مع فريق 17 سنة لنادي إنترناسيونال، واستلم قيادة الفريق الأول في 2017، قبل أن يقود، منذ ديسمبر الأول 2019، فريق فلومينينسي الذي يحتل حالياً المركز الخامس في الدوري البرازيلي برصيد 39 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ساوباولو المتصدر، إذ قاد هليمان الفريق للفوز، الأحد الماضي، على أتلتيكو بارانينسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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