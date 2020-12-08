العين تدمع على قصة وداع حزين لـ 3 بطولات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهد دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل بخسارة العين على أرضه أمام عجمان بهدف دون مقابل، ما منح الأخير فرصة تحقيق الفوز الأول له منذ انطلاق الموسم، ليكمل العين موسمه السيئ ويودع المنافسة على ثلاث بطولات، إذ كانت البداية في دوري أبطال آسيا، ثم كأس الخليج العربي، وأخيراً كأس رئيس الدولة.

وكان العين قد تأهل في الموسم الماضي إلى المباراة النهائية للكأس، قبل أن يقرر اتحاد الكرة إلغاء الموسم، وزادت صعوبة موقف الزعيم، خصوصاً أنه يعاني في دوري الخليج العربي أيضاً بتعرضه لخسارة قاسية في آخر مباراة أمام فريق بني ياس برباعية.

خروج العين، وصعود الإمارات على حساب اتحاد كلباء المليء بالنجوم، كانا نتيجتين مفاجئتين في هذه المرحلة، فضلاً عن وداع الجزيرة، رغم أنه كان أحد المرشحين للتتويج باللقب، ولكنه لم يودع أمام فريق عادي، إذ خسر من الظفرة الذي وصل إلى المباراة النهائية في آخر نسختين من البطولة.

رازوفيتش

ودّع مدرب الوحدة، الصربي رازوفيتش، المباراة النهائية للكأس، للمرة الأولى منذ ثلاثة مواسم، حيث قاد فريق الفيصلي السعودي للوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في السعودية عام 2018، وقاد فريق الظفرة إلى المباراة النهائية، وخسر أمام شباب الأهلي في عام 2019، ووصل إلى المباراة النهائية قبل أن تلغى البطولة في 2020، والآن ودّع من دور الـ16 أمام النصر.

جولة الأحزان

شهد دور الـ16 حالتي حزن، الأولى أعلنها عضو مجلس إدارة نادي النصر المشرف على فريق الكرة عبدالرحمن محمد، عندما أهدى الفوز إلى حارس مرمى الفريق المتألق أحمد شامبيه، الذي فقد ولديه التوأم قبل أسبوع واحد من المباراة، ولكنه أصر على التدريب والوجود مع الفريق، ليقود الفريق بالتصدي للركلة الحاسمة أمام فريق الوحدة والصعود.

أما الحالة الثانية فكانت باحتفال لاعبي الوصل بهدف الفجيرة الذي أثار الكثير من الجدل بالتوجه إلى مدرب اللياقة البدنية في الفريق، ليتم بعد ذلك الكشف بأن لاعبي الفريق ذهبوا إليه لمواساته، حيث كان قد فقد والدته قبل المباراة.

34 بطاقة صفراء

تم منح بطاقة صفراء في دور الـ16، منها ثمانٍ في مباراة الإمارات واتحاد كلباء، وحالة طرد للاعب الأخير أحمد كشك، كما شهدت الجولة حالتي طرد خلاف هذه الحالة في مباراة الوصل والفجيرة، وخورفكان مع الشارقة.

وشهد دور الـ16 تسجيل 11 هدفاً في ثماني مباريات، ما يدل على الضعف الهجومي للمباريات، واهتمام الفرق بتأمين الدفاع، وشهدت مباراة شباب الأهلي أمام حتا النتيجة الأكبر بفوز الأول بثلاثية نظيفة.

مباريات ربع نهائي الكأس

- النصر - عجمان.

- الظفرة - الشارقة.

- بني ياس - الوصل.

- شباب الأهلي - الإمارات.

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