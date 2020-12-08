ماجد ناصر: مستوى شباب الأهلي تراجع في آخر 5 مباريات

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، أنه يرى أن مستوى فريقه تراجع في آخر خمس مباريات خاضها الفريق، مشيراً إلى أنه يعترف أيضاً بتراجع مستواه، لكنه أشاد بالفوز على حتا، أول من أمس، في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، ليبدأ الفريق مشوار الحفاظ على اللقب الذي حققه في 2019.

وقال ناصر في تصريحات صحافية: «واجهنا صعوبات عدة في الشوط الأول، خصوصاً أن فريق حتا لعب بطريقة جيدة، ولكن بين الشوطين تحدثنا كلاعبين بشأن أهمية التركيز واللعب بهدوء، والظهور بشكل أفضل في الشوط الثاني».

وأضاف: «بالفعل تحسن أداء شباب الأهلي، وأحرز الفريق ثلاثة أهداف، أسهمت في تأهلنا إلى ربع النهائي».

وأشار «قلب الأسد» إلى أنه لا يمكن أن يلقي باللوم فقط على بعض اللاعبين في شباب الأهلي بشأن تراجع مستوى ونتائج الفريق، وقال: «أنا أيضاً تراجع مردودي مع الفريق في آخر خمس مباريات، ودخل مرمانا العديد من الأهداف، ولكننا نعد الجمهور بأن يتحسن الأداء، وأن نحقق نتائج أفضل في المباريات المقبلة».

في المقابل، تحدث ناصر عن الفترة الحالية التي يمر بها المنتخب الوطني، عقب الاستغناء عن خدمات المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، وقال: «لا أحد يشعر بالرضا عن الوضع الحالي للمنتخب، ونحن نعلم أن موقف الفريق صعب جداً في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ولكن يجب أن يكون هناك التفاف حول المنتخب حتى يتخطى هذه المرحلة الصعبة».

وتابع: «اللاعبون يواجهون ضغطاً كبيراً، خصوصاً بعد التجارب المتتالية مع المدربين المختلفين، ولا شك أنه منذ رحيل المدرب مهدي علي تغيرت كرة الإمارات، وأتمنى أن تعمل اللجان المسؤولة عن المنتخب على إعادة ترتيب الأوراق من جديد، وأتوقع أن الجلسة التي عقدها رئيس الاتحاد، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مع اللاعبين، ستؤتي ثمارها في الفترة المقبلة، ويجب على الجميع أن يساند المنتخب في الفترة المقبلة».

زاراغوسا: شعرنا بالقلق

قال مدرب شباب الأهلي، الإسباني جيرارد زاراغوسا، إن مباراة حتا كانت صعبة، وما زاد من صعوبتها وشعوره بالقلق هو خسارة العين أمام عجمان، وخروجه من المسابقة.

وأوضح في مؤتمر صحافي: «شاهدنا ما حدث لفريق العين والجزيرة، ولا شك أن مباريات الكأس صعبة».

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