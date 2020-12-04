800 لاعب يشاركون في البطولة العربية للشطرنج

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تفتتح في الثامنة من مساء اليوم بطولة العرب للفئات العمرية للشطرنج، بمشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة من جميع الفئات السنية (تحت 6 و8 و10 12و14و16و18و20 سنة) من 20 دولة عربية، بواقع 16 بطولة للذكور والإناث.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، أن الاتحاد العربي بتنظيمه لهذه البطولات يكون قد استكمل تنظيم بطولاته المقررة في أجندة عام 2020، رغم ظروف جائحة «كورونا» وتداعياتها على جميع انحاء العالم.

وقال في تصريحات صحافية: «تضم بطولة العرب للفئات العمرية للشطرنج 16 فئة، وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، وتنظم عن بعد عبر (الأونلاين) وعلى مرحلتين تمهيدية ونهائية».

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج، حسين الشامسي: «إن الاتحاد العربي اعتمد تنظيم البطولة العربية للشطرنج منذ ثلاثة أسابيع لجميع الاتحادات العربية للمشاركة فيها».

وأضاف الشامسي: «جاءت الاستجابة سريعة للغاية وبأعداد كبيرة تعكس مدى رغبة الدول العربية على المشاركة بأكبر عدد من لاعبيها ولاعباتها، بسبب النجاح الذي حققته البطولات العربية بقيادة المجلس الحالي سابقاً».

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