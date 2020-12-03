أروابارينا يدخل ترشيحات تدريب الأبيض.. وصحيفة «كرواتية» تحذر زوران

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت صحيفة «سوبر ديبورتيفو» الأرجنتينية عن أن اتحاد الكرة الإماراتي تواصل مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا، لمعرفة رأيه في إمكانية قبول مهمة تدريب المنتخب الوطني.

وأوضحت: «اتصل مسؤول من اتحاد الكرة بوكيل أعمال المدرب الأرجنتيني، لمعرفة ما إذا كان نادي بيراميدز المصري سيوافق على رحيله لتدريب منتخب الإمارات، في حال الاستقرار عليه مدرباً، واختياره عقب المفاضلة مع الأسماء الأخرى المرشحة لتولي المهمة». وقالت الصحيفة إن الخبرة الكبيرة التي يمتلكها أروابارينا في كرة الإمارات تجعله مرشحاً بارزاً، لكن المشكلة الكبيرة التي ستواجهه هي مع ناديه الحالي بيراميدز، خصوصاً أنه تولى تدريبه قبل فترة قصيرة.

في المقابل، اهتمت وسائل إعلام كرواتية باقتراب المدرب الكرواتي زوران من تولي تدريب المنتخب الوطني، خلفاً للكولومبي بينتو، الذي تم الاستغناء عن خدماته الإثنين الماضي، بينما حذرت مدرب العين السابق من قبول المهمة، بسبب عدم الاستقرار الفني في «الأبيض»، وتغيير العديد من المدربين في آخر عامين.

وذكرت صحيفة «نيت» أن زوران مرشح بقوة نظير نجاحاته السابقة مع فريق العين، وتابعت: ما هو غير طبيعي أن منتخب الإمارات غيَّر أربعة مدربين منذ 2019. وقالت إن زوران قد يخسر الكثير إذا تولى تدريب الأبيض، كونه مطالباً ببناء منتخب قوي في ثلاثة أشهر، وهو أمر بالغ الصعوبة. وقالت إنه يغامر بما يحققه مع فريقه الحالي دينامو زغرب الكرواتي، محلياً وأوروبياً.

• صحيفة أرجنتينية أكدت أن اتحاد الكرة تواصل بالفعل مع أروابارينا.

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