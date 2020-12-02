أحمد سكيك ينافس 99 من نجوم الغولف في «جولة دبي» للمحترفين

المصدر: جوني جبور - دبي

يحمل نجم المنتخب الوطني أحمد سكيك الآمال الإماراتية بالمنافسة في لقب بطولة «الغولف في دبي» للاعبين المحترفين، التي تنطلق صباح اليوم على ملعب النار في عقارات جميرا بدبي، والمقامة في نسختها الأولى حتى الخامس الجاري، بدعم من «موانئ دبي العالمية»، وبإجمالي جوائز تصل إلى 1.2 مليون دولار، وتعد الجولة ما قبل الختامية في الموسم الأوروبي لبطولتي «الجولة الأوروبية» و«السباق إلى دبي».

ويدخل سكيك في منافسة مع 99 من نخبة نجوم اللعبة عالمياً، يتقدمهم المصنفان الأول والثاني، البريطاني داني ويليت، والألماني مارتن كايمر، اللذان سبق أن حققا على الملاعب الإماراتية ألقاب بطولات كبرى، بعد أن فاز ويليت في 2016 بلقب «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، ثم في 2018 بلقب «جولة موانئ دبي العالمية»، في حين انتصر كايمر ثلاث مرات بلقب بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» أعوام 2008 و2010 و2011. وتحفل البطولة بمشاركة عربية ثانية، ممثلة بنجم المنتخب المصري عيسى عمرو أبوالعلا.

وقال أحمد سكيك في تصريح صحافي: أتطلع لتمثيل الغولف الإماراتي بالصورة المثلى، خصوصاً أن مشاركتي هي الأولى في بطولة كبرى منذ عودة استئناف النشاط الرياضي بالدولة». وأوضح: «رغم توقف النشاط منذ مارس الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية التي سادت الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنني لم أتوقف عن التدريبات من خلال تنظيمي لملعب مصغر في ساحة المنزل، قبل أن تتاح الفرصة مجدداً مع عودة النشاط الرياضي والعودة إلى التدريبات الفعلية على ملاعب الأندية، وسعيد بفرصة العودة إلى البطولات الكبرى من بوابة (الغولف في دبي)».

وتحفل المسيرة المميزة لأحمد سكيك بالعديد من الإنجازات على المستوى المحلي والخليجي والعربي، من أبرزها ذهبية البطولة الخليجية لعامي 2017 و2018، وآخرها فبراير الماضي بالفوز بلقب كأس رئيس الدولة للغولف في نسخة 2020.

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