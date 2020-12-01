حمدان بن محمد: نثمن مساهمة اثنين من نجوم "تحدي دبي للياقة"

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المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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ثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مساهمة اثنين من نجوم "تحدي دبي للياقة"

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "نثمن مساهمة اثنين من نجوم هذا التحدي في دورة هذا العام:
1.غاني سليمان، توغولي، جرى مسافة ماراثون (45 كم) يومياً لمدة 30 يوم.  
2.باولو مانقلونين، فلبيني، سبح مسافة ماراثونية (10 كم) في اليوم لمدة 30 أيام."

وأضاف سموه: "نشكر كل من شاركنا تحدي دبي للياقة...مبادرة استثنائية تساهم في تحويل دبي لإحدى أكثر المدن حيوية ونشاطاً على مستوى العالم"..

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