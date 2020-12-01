صحيفة فيتنامية: منتخب الإمارات يواصل تسريح المدربين قبل تصفيات المونديال

المصدر: أحمد طارق - دبي

اهتمت وسائل إعلام فيتنامية بقرار استغناء اتحاد الكرة الإماراتي عن خدمات المدرب الكولومبي، خورخي لويس بينتو، من تدريب المنتخب الوطني، موضحة أن اتحاد الكرة واصل سياسة الاستغناء عن المدربين قبل استكمال منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وذكرت صحيفة «لاو دونغ» أن منافس منتخب فيتنام في المجموعة السابعة، استغنى مرة أخرى عن مدربه، من دون أن يخوض أي مباراة رسمية، موضحة أنه رغم التعاقد مع الكولومبي خورخي بينتو 29 يونيو الماضي، بعقد يمتد إلى عامين، ولكن عقب مرور خمسة أشهر تقرر الاستغناء عن بينتو، وتكرار السيناريو نفسه الذي حدث مع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي لم يقد الفريق في أي مباراة رسمية، ولكن رغم ذلك تم الاستغناء عن خدماته.

وأوضحت: «أسهمت العروض الضعيفة لمنتخب الإمارات في فترة التوقف الدولي الماضي، في حالة عدم الرضا عن المدرب الكولومبي، بعدما خاض الفريق ثلاث مباريات ودية، تلقى خلالها الخسارة أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف، ومن البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فاز على طاجيكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين».

يذكر أن فيتنام تتصدر المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة، بينما تحل ماليزيا في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وتايلاند ثالثاً برصيد ثماني نقاط، ثم منتخب الإمارات في المركز الرابع برصيد ست نقاط، وأخيراً إندونيسيا في المركز الخامس من دون رصيد من النقاط.

ويتبقى للمنتخب الوطني أربع مباريات، بواقع ثلاث مباريات على أرضه أمام كل من ماليزيا وتايلاند وفيتنام، بينما يخوض مباراة واحدة خارج أرضه أمام إندونيسيا.

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