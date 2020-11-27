العين يحصّن الدفاع لصد هجوم الوحدة

المصدر: معاذ كمبال - العين

يعود فريق العين، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، لاستاد هزاع بن زايد، لاستقبال ضيفه الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي» ضمن ختام الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء يستعيد فيه «الزعيم» ترسانته الدفاعية بعودة الثنائي، الياباني توكاسا شيوتاني والبرازيلي إيريك، من الإيقاف في توقيت مناسب لمواجهة هجوم «العنابي» الذي يعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بـ16 هدفاً، بالتساوي مع الشارقة (16 هدفاً)، وثاني أكثر الفرق تسديداً على المرمى (38 مرة).

ويعاني العين، الذي جمع 11 نقطة حتى الآن، من عدم استقرار الخط الخلفي للفريق، بداعي موجة الإصابات التي ضربت الفريق بجانب الإيقاف، وهو ما تسبب في اهتزاز شباكه في الجولات الخمس الماضية، بينما احتفظ خالد عيسى بشباكه نظيفة في مرة وحيدة، كانت في الجولة الأولى أمام خورفكان، وهو الأمر الذي لايزال المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل يبحث عن علاجه، لكن دون جدوى.

وتمنح عودة قلب الدفاع الياباني، تسوكاسا شيوتاني، والمدافع الأيسر، البرازيلي إيريك، دفعة قوية لخط الدفاع الذي سيكون مطالباً بالحذر من قوة هجوم الضيوف، الذي يقوده السلوفيني، تيم مافيز، ومن خلفه صانع الألعاب المخضرم، إسماعيل مطر، إذ يشكل اللاعبان ثنائياً ساعد «العنابي» على جمع 13 نقطة بعد مرور جولات من بداية الموسم.

وبجانب الحذر الدفاعي، الذي يتوجب على فريق العين التركيز عليه، فإن الفريق مطالب في الوقت نفسه بأن يكون نشيطاً على الجبهة الهجومية من أجل تسجيل الأهداف، وهو ما سيلقي بالضغوط على المهاجم التوغولي، لابا كودجو، الذي أصبح يلعب دور المنقذ في الفريق بجميع المباريات، في وقت سيفتقد الدعم اللازم من الجبهة اليمنى، إذ يغيب الدولي بندر الأحبابي عن اللقاء بداعي الإصابة.

وفي المقابل، يأمل فريق الوحدة، الذي يملك في رصيده 13 نقطة، مواصلة انتصاراته بعد فوزه على كل من خورفكان 2-1 والوصل 3-2 وعجمان 3-صفر على التوالي، ويدرك الفريق أن الفوز في اللقاء سيمنحهم المحافظة على المركز الثاني في جدول الترتيب، ليواصل الضغط على الشارقة المتصدر، كما أن الانتصار على منافس بحجم العين، وفي ملعبه، سيعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة في الجولات المقبلة.

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