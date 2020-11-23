جوائز "دبي جلوب سوكر" تغازل رونالدو وميسي وليفاندوفسكي ومحمد صلاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي ومنظمي حفل جوائز "دبي جلوب سوكر" عن تنظيم الحدث للسنة ال 12 على التوالي، جنبا إلى جنب مع تنظيم نسخة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، في فندق أرماني دبي في 27 ديسمبر المقبل، ويتنافس على أفضل لاعب في القرن 2001-2020 نجوم الساحرة المستديرة: كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ومحمد صلاح.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان اليوم الإثنين: "سيواصل مؤتمر دبي الرياضي الدولي استضافة المزيد من كبار نجوم كرة القدم العالمية للتحدث في نسخة 2020 بعدما كان قد شهد منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2006، مشاركة أكثر من 200 متحدثاً من نجوم اللعب والتدريب والإدارة الرياضية وقيادات كرة القدم العالمية، بينما ستقدم جوائز جلوب سوكر، التي كرمت أكثر من 100 لاعب قدموا أداءً متميزًا في اللعبة، فئات جديدة لجوائز هذا العام".

وأضاف: "في ضوء التأثير العالمي الذي يشهده العالم جراء جائحة كورونا، ستعود فعالية جوائز دبي جلوب سوكر بإصدار خاص هذا العام، احتفالاً بأفضل المواهب لعام 2020 إلى جانب تكريم ألمع اللاعبين الأسطوريين والأندية والوكلاء على مدار العشرين عاماً الماضية. ولأول مرة، ستضم القائمة أربعة جوائز إضافية تضم فيها أسماء المرشحين الذين تنافسوا خلال المواسم الماضية بين عامي 2001 و 2020 في سلسلة فريدة تحتفل بالأفضل خلال القرن".

وأوضح المجلس: "تم ترشيح لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو لجائزتي أفضل لاعب في القرن وأفضل لاعب لعام 2020 إلى جانب ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، ونجم كرة القدم المصري محمد صلاح الذي فاز بالدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول، بينما ترشيح هداف بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا روبرت ليفاندوفسكي لجائزة أفضل لاعب لعام 2020".



قائمة الجوائز الثمانية المتنازع عليها هذا العام

أفضل لاعب في القرن 2001-2020

أفضل مدرب في القرن 2001-2020

أفضل نادي في القرن 2001-2020

أفضل وكيل لاعبين في القرن 2001-2020

أفضل لاعب لعام 2020

أفضل نادي لعام 2020

أفضل مدرب لعام 2020

أفضل مسيرة لاعب

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