«الشارقة الرياضي» يعلن الأندية الفائزة في «اليوم العالمي للجودة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف مجلس الشارقة الرياضي عن الفائزين بالمراكز الأولى لمسابقة اليوم العالمي للجودة من الأندية الرياضية والتخصصية في الإمارة الباسمة، ضمن مبادراته تزامناً مع اليوم العالمي للجودة الذي صادف يوم الثاني عشر من نوفمبر الجاري.

وقال بيان صحافي: «حصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الأول كأفضل فيلم وثائقي عن الجودة للأندية التخصصية، ونادي الشارقة الرياضي على أفضل فيلم وثائقي عن الجودة للأندية الرياضية، فيما حصل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على أفضل لوحة جدارية عن الجودة للأندية التخصصية، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي على أفضل لوحة جدارية عن الجودة للأندية الرياضية».

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