ركلة جزاء غريبة تمنح العين الفوز على الوصل

المصدر: أحمد طارق- دبي

ارتكب مدافع الوصل، البرازيلي سانتوس نيريس ركلة جزاء غريبة، ليمنح العين الفوز على "الإمبراطور" بهدفين مقابل هدف، على استاد الوصل في زعبيل، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، ليرفع "الزعيم" رصيده إلى 11 نقطة، ويتوقف رصيد "الفهود" عند ست نقاط بعدما تلقى الخسارة الرابعة.

ولمس نيريس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء الوصل بطريقة غريبة، ليحرز التوغولي لابا كودجو الهدف الثاني، ويحقق العين فوزاً مهماً رغم الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي عانى منها الفريق في المباراة، ويقلب الفريق تأخره عقب تقدم الوصل بهدف علي صالح (28)، بينما أحرز محمد عبدالرحمن هدف التعادل للعين في الدقيقة 42

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news