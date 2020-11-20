اتحاد الدرّاجات يبدأ دورته الجديدة بسباق الحمرية التأهيلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■الشارقة

يبدأ مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات دورته الجديدة بتنظيم أول السباقات التأهيلية للموسم الرياضي الجديد بمنطقة الحمرية في الشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي يومي 21 و28 الشهر الجاري، بتنظيم السباق الأول التأهيلي لسباق سيح السلم.

وقال أمين السر العام، ياسر الدوخي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن أول السباقات التأهيلية لفئة الهواة المواطنين ستكون عند السابعة والنصف من صباح الغد، وهو مؤهل للسباق الأول للموسم الجديد ببطولة سيح السلم، حيث تبلغ مسافة السباق 90 كلم، سيتم اختيار أول 40 متسابقاً على خط الوصول للتأهل إلى السباق الأول بالموسم الجديد في ديسمبر المقبل، أما السباق التأهيلي الثاني فيقام في التوقيت نفسه من 28 نوفمبر المقبل، وهو مخصص لفئة المقيمين والأندية على أن يكون مؤهلاً للسباق الثاني واختيار 15 متسابقاً من لاعبي الأندية و15 متسابقاً من اللاعبين المقيمين للتأهل للسباق الثاني في الموسم الجديد».

من جهته، قال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى الحزامي، في تصريح صحافي: «تم اختيار الحمرية لموقعها الاستراتيجي، ووجود المساحات المناسبة لتنظيم مثل هذه السباقات، كما تأتي هذه السباقات من واقع دور المجلس في استقبال الأحداث الرياضية بالإمارة الباسمة».

بدوره، قال رئيس اتحاد الدرّاجات، منصور بوعصيبة: «نسعى خلال الدورة الانتخابية الجديدة إلى فتح آفاق التعاون مع مختلف المجالس الرياضية، والبداية ستكون مع مجلس الشارقة الرياضي الداعم الأول للحركة الرياضية في إمارة الشارقة، وما تملك من بنية تحتية تسهم في بناء مجتمع رياضي».

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