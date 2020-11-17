إشادة واسعة بمبادرة الإمارات استضافة منتخبات آسيوية

المصدر: الإمارات اليوم

عبر رؤساء اتحادات طاجيكستان وسوريا ولبنان في تصريحات صحافية عن بالغ شكرهم وتقديرهم إلى الإمارات، واتحاد كرة القدم على مبادرة استضافة منتخباتهم التي تستعد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، مؤكدين أن دولة الإمارات معروفة بعملها الإنساني الذي لم يقتصر على المنطقة إنما امتد إلى كل أرجاء العالم وكان له أثراً إيجابياً لدى كل شعوب العالم .

وقال رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم العميد حاتم الغايب إن "المبادرة ليست بالغريبة على دولة الإمارات المعروفة بمبادراتها المختلفة، فنحن بالاتحاد السوري لكرة القدم لدينا تجربة إيجابية واستفدنا كثيراً من هذه المبادرات، ونشعر بالراحة والاطمئنان بالتواجد في دولة الإمارات، حيث سبق وأن استضاف اتحاد الإمارات لكرة القدم العديد من مباريات الأندية السورية في كأس الاتحاد الآسيوي، وكذلك هو الحال للمنتخب السوري الذي يخوض مبارياته في التصفيات بارض الإمارات".

وتقدم المهندس هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على استضافتها لمعسكر المنتخب اللبناني، وقال إنها "مبادرة تعكس العلاقة الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين منذ سنوات طويلة"، مشيراً إلى أن معسكر المنتخب اللبناني في الإمارات سيساهم في تحضيره بشكل مثالي للتصفيات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان هذه الفترة .

وتوجهت أيضاً اتحادات البحرين والعراق والأردن وأوزبكستان بالشكر إلى دولة الإمارات واتحاد كرة القدم على كافة التسهيلات التي قدمها لبعثات منتخباتهم خلال فترة تواجدهم في أرض الدولة لأداء معسكراتهم وخوض مبارياتهم الدولية الودية، مشيدين بالتعامل الاحترافي والحضاري الذي لاقوه طوال فترة المعسكر.

بدوره أشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم بالدور الكبير الذي قدمته الجهات المختصة بالدولة وتعاونها المثمر مع اتحاد الكرة الذي أسهم في نجاح معسكرات كل المنتخبات التي تواجدت بالدولة خلال أيام الفيفا، مشيداً كذلك بتعاون أعضاء بعثات المنتخبات في تطبيق البروتوكول الصحي وبروتوكول عمليات المباريات والالتزام التام بما جاء فيه.

كما توجه الأمين العام بالشكر إلى كافة الأندية التي استضافت الحصص التدريبية والمباريات الدولية الودية وسخرت كل إمكانياتها لهذه المنتخبات، مشيداً كذلك بتعاون القنوات الرياضية المحلية وحرصها على نقل المباريات الودية التي لعبت على الهواء مباشرة.

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