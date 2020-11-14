العين مهدد بخسارة خدمات لابا كودجو أمام الوصل والوحدة وبني ياس

المصدر: معاذ كمبال - العين

بات فريق العين مهدداً بخسارة خدمات هدافه الدولي، التوغولي لابا كودجو، حتى نهاية الشهر الجاري، وبالتالي غيابه المحتمل عن لقاءات صعبة للفريق في دوري الخليج العربي أمام الوصل (20 الجاري)، والوحدة (27 الجاري)، ومن الصعب جداً أن يلحق بلقاء بني ياس (1 ديسمبر).

ويعود سبب ذلك إلى التحاق اللاعب بمنتخب بلاده في العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا، حيث سيكون مطالباً بالالتزام بالحجر الصحي بعد عودته لمدة 14 يوماً. وسعت «الإمارات اليوم» للحصول على رد من نادي العين على هذا الأمر، لكن دون جدوى.

وكان العين قد رفض بداية سفر لابا، لكن الاتحاد التوغولي أصدر بياناً أكد فيه أن إدارة العين سمحت بانضمام اللاعب إلى منتخب بلاده قبل مواجهتي مصر.

وكان مدرب العين بيدرو، قال لـ«الإمارات اليوم» قبل لقاء خورفكان، إن إدارة النادي سعت للاستفادة من لوائح «فيفا» التي لا تجبر الأندية على إرسال لاعبيها الدوليين إذا كان الحجر الصحي يتعدى خمسة أيام، وهو ما تم مع الكازاخستاني إسلام خان، والأنغولي إدواردو. وقال إنه كان من المفترض اتخاذ القرار نفسه مع لابا، بالنظر لقيمة اللاعب الهجومية، وحاجة العين لخدماته.

التحاق لابا بمنتخب توغو قد يجعله يغيب حتى نهاية الشهر الجاري.

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